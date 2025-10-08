ALLANAMIENTO EN J. J. CASTELLI: SECUESTRAN MARIHUANA, ARMA DE FUEGO Y GRAN SUMA DE DINERO EN OPERATIVO ANTIDROGAS

📅 Fecha: 7 de octubre de 2025

📍 Lugar: Av. Libertadores de América S/N, Juan José Castelli, Chaco

🕰️ Hora: finalización del operativo 22:30

Un importante operativo antidrogas fue llevado a cabo por personal de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli, en cumplimiento del Decreto Fundado N.º 437, emanado por el Juzgado de Garantías local a cargo del Dr. Kerbel José Luis, con intervención de la Fiscalía Antidrogas N.º 1, subrogada por la Dra. Ana Mariangeles Benítez.

Durante el allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Av. Libertadores de América S/N, se logró el secuestro de drogas, un arma de fuego, dinero en efectivo y varios elementos de interés para la causa, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional 23.737 en función de la Ley Provincial N.º 2304-N.

📦 Elementos secuestrados

Los efectivos incautaron:

(01) Bolsa tipo ziploc, (01) envoltorio tipo “bochón” y (01) bolsa de polietileno, todas conteniendo sustancia vegetal compatible con Cannabis Sativa , arrojando un pesaje total de 90,77 gramos tras prueba de campo.

, arrojando un pesaje total de tras prueba de campo. (02) Plantas de marihuana de 110 cm y 90 cm de altura.

(01) Recipiente con semillas de cannabis.

(01) Tubo plástico con 24 pastillas color celeste , cuya composición aún se investiga.

, cuya composición aún se investiga. (01) Cuaderno con anotaciones varias, presuntamente vinculadas al comercio de estupefacientes.

La suma de $755.550 pesos argentinos en efectivo.

en efectivo. (02) Balanza digital de precisión.

(01) Teléfono celular marca Redmi.

(01) Netbook del programa “Conectar Igualdad”

Además, fue secuestrado de manera impostergable un arma de fuego tipo revólver calibre .22 marca Bagual, junto a (03) cartuchos sin percutar.

🚓 Un detenido y más elementos bajo investigación

El principal investigado, F.M.K, argentino, de 26 años, fue aprehendido en el lugar y notificado de su situación legal. En el domicilio también se encontraba su tío, Jorge K, de 75 años, quien quedó en libertad.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron además varios motovehículos desarmados y herramientas nuevas, sin documentación que acreditara su procedencia. Por esta razón, y con intervención del Ayudante Fiscal Federico Paz, se solicitó la presencia de personal de Investigaciones de Castelli. La comisión a cargo del Crio. Juan Pablo Paz procedió al secuestro impostergable de los siguientes bienes:

Un compresor de aire

Una hidrolavadora

Un taladro de banco

Una plancha

Tres taladros tradicionales

Un inodoro

Otra netbook

Una soldadura

Una sierra sensitiva

Una amoladora

Una bicicleta

Finalizado el procedimiento, K. fue examinado por el médico policial de turno y quedó alojado en las instalaciones de la División Operaciones Drogas Interior de J. J. Castelli, a disposición de la Justicia.

🔎 La investigación continúa para determinar la procedencia de los elementos secuestrados y posibles conexiones con redes de narcotráfico o actividades ilícitas conexas.

