ESTE MIÉRCOLES COMIENZA EL PAGO DE ANSES: EL CRONOGRAMA COMPLETO

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF). Esto también afectará a jubilados y pensionados de la entidad.

Así, según definió el Gobierno en base al esquema previsional actual, los beneficiarios de estas prestaciones cobrarán sus haberes de octubre con un aumento del 1,9%, en línea con el último dato de inflación conocido.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 0: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 1: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 2: martes 14 de octubre

DNI terminados en 3: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 4: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 5: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 6: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 7: martes 21 de octubre

DNI terminados en 8: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 9: jueves 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de octubre

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: del 9 de octubre al 10 de noviembre.

Todos los documentos Segunda Quincena: del 20 de octubre al 10 de noviembre.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: jueves 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de octubre al 10 de noviembre.

Desempleo Plan 1

Mes a cobrar: octubre

Documentos terminados en 0 y 1: martes 21 de octubre.

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 22 de octubre.

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 23 de octubre.

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 24 de octubre.

Documentos terminados en 8 y 9: lunes 27 de octubre.

Desempleo Plan 2

Mes a cobrar: septiembre