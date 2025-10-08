ESTE MIÉRCOLES COMIENZA EL PAGO DE ANSES: EL CRONOGRAMA COMPLETO
Desde el organismo nacional informaron en detalle las fechas de pago de los beneficios. El cobro será por terminación de DNI, como es habitual.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF). Esto también afectará a jubilados y pensionados de la entidad.
Así, según definió el Gobierno en base al esquema previsional actual, los beneficiarios de estas prestaciones cobrarán sus haberes de octubre con un aumento del 1,9%, en línea con el último dato de inflación conocido.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
- DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre
- DNI terminados en 4: martes 14 de octubre
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre
- DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre
- DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre
- DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre
- DNI terminados en 9: martes 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
- DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre
- DNI terminados en 4: martes 14 de octubre
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre
- DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre
- DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre
- DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre
- DNI terminados en 9: martes 21 de octubre
Asignación Por Embarazo
- DNI terminados en 0: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 1: lunes 13 de octubre
- DNI terminados en 2: martes 14 de octubre
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de octubre
- DNI terminados en 4: jueves 16 de octubre
- DNI terminados en 5: viernes 17 de octubre
- DNI terminados en 6: lunes 20 de octubre
- DNI terminados en 7: martes 21 de octubre
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de octubre
- DNI terminados en 9: jueves 23 de octubre
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de octubre
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: del 9 de octubre al 10 de noviembre.
- Todos los documentos Segunda Quincena: del 20 de octubre al 10 de noviembre.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: jueves 9 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de octubre al 10 de noviembre.
Desempleo Plan 1
Mes a cobrar: octubre
- Documentos terminados en 0 y 1: martes 21 de octubre.
- Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 22 de octubre.
- Documentos terminados en 4 y 5: jueves 23 de octubre.
- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 24 de octubre.
- Documentos terminados en 8 y 9: lunes 27 de octubre.
Desempleo Plan 2
Mes a cobrar: septiembre
- Todas las terminaciones de DNI: del 1 al 10 de octubre.