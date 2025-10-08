ANMAT inhibió a otro laboratorio por irregularidades en sus procesos de producción

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso este martes la inhabilitación preventiva de las actividades productivas de Laboratorios Polybius de la provincia de Santa Fe. Así quedó plasmado en la Disposición 7355/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.

“Inhíbanse preventivamente las actividades productivas de la firma Laboratorios Polybius, de la calle Santa Fe 4126, Rosario, provincia de Santa Fe”, estableció la Anmat que advirtió que el laboratorio se encontraba habilitado como «elaborador de especialidades medicinales bajo al forma farmacéutica de inyectables de gran volumen con autoclavado final».

La decisión se adoptó tras una inspección y cierre provisorio que realizó el 3 de septiembre la Jefatura de Inspección de Farmacia de la 2º Circunscripción del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, ya que la firma estaba registrada como elaboradora de especialidades medicinales para P.L. Rivero Y CIA, laboratorio que ya había sido inhibido por la Anmat mediante la Disposición 6199/2025 el 29 de agosto.

Como consecuencia del cierre provisorio provincial, el organismo nacional había suspendido temporalmente las actividades del laboratorio el 4 de septiembre.