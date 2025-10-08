LA AYUDA ESCOLAR ANUAL DE $85.000: LA DOCUMENTACIÓN QUE PIDE ANSES
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
Quiénes cobran la Ayuda Escolar 2025
La asignación está destinada a los titulares de:
- Asignación Familiar por Hijo
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
- Asignación Universal por Hijo
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
Los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual
Del hijo:
- A partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.
- Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).
Del hijo con discapacidad:
- Sin límite de edad.
- Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.