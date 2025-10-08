LA AYUDA ESCOLAR ANUAL DE $85.000: LA DOCUMENTACIÓN QUE PIDE ANSES

La Ayuda Escolar Anual y la documentación que pide ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) planifica y finaliza el calendario de pagos de octubre junto con los aumentos correspondientes a raíz de la nueva Ley de Movilidad. Además, se confirmó que algunas prestaciones verán ciertas modificaciones en sus requisitos. Este es el caso de la Ayuda Escolar.

Según la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, establecida en el Decreto 274/2024, los incrementos que otorgue la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estarán regidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Quiénes cobran la Ayuda Escolar 2025 La asignación está destinada a los titulares de:

Asignación Familiar por Hijo

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Asignación Universal por Hijo

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual Del hijo: