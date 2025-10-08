FONTANA: SAMEEP REPARÓ UN TRAMO DEL ACUEDUCTO Y RESTABLECIÓ EL SERVICIO EN LA ZONA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El inconveniente fue detectado en Pasaje Bariloche al 1.300, donde equipos técnicos de la Gerencia de Servicios intervinieron de manera inmediata, para ejecutar las tareas necesarias.

Continuando con el plan de mantenimiento y mejoras en el Área Metropolitana, Sameep realizó la reparación de un tramo de cañería de 500 milímetros perteneciente al Acueducto de Fontana, restableciendo el normal abastecimiento de agua potable en la zona.

Es importante destacar que, mientras se resolvía la reparación, los agentes de Sameep realizaron maniobras operativas para garantizar el suministro a la localidad a través del Acueducto alternativo, evitando un impacto mayor en el servicio.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el compromiso del personal: “Para estas tareas es fundamental la voluntad y el esfuerzo para ejecutarlas, sin importar la hora ni la fecha en que deban hacerse”, expresó, reconociendo la labor de los trabajadores que intervinieron en la reparación.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, subrayó que “el objetivo de Sameep es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia, y por ello se trabaja arduamente para responder a cada inconveniente”. Desde la empresa también señalaron que estas acciones “forman parte del plan integral de mantenimiento que se ejecuta de manera permanente para asegurar la eficiencia y continuidad del servicio en todas las localidades chaqueñas”.

