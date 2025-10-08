TRAS UN INTENSO TRABAJO, SECHEEP RESTABLECIÓ EL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL SUDOESTE CHAQUEÑO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con varias cuadrillas, camiones y grúas trabajando desde la tarde de este martes 7, SECHEEP restableció el suministro eléctrico en un sector del sudoeste chaqueño. Los trabajos se ejecutaron desde la siesta, cuando se produjo una falla en un conductor de la línea de alta tensión de 132 kV que une la Estación Transformadora Chaco (Sáenz Peña) con la Estación Transformadora Villa Ángela, provocando la interrupción parcial del servicio eléctrico en distintas localidades de la zona mencionada.



Como consecuencia del inconveniente, el suministro resultó afectado en: Villa Ángela, Enrique Urien, Haumonia, Horquilla, Samuhú y Charadai, en forma total; y en San Bernardo y Villa Berthet, en forma parcial.

Enorme tarea coordinada

Tras la falla, inmediatamente, las cuadrillas de Secheep se desplazaron hasta la zona para detectar el punto exacto de la avería y realizar las tareas de reparación y reposición del conductor dañado.

Los trabajos, que culminaron minutos antes de las 22 hs., incluyeron el relevamiento de estructuras, verificación de aisladores y reconexión segura de la línea lo que garantizó un restablecimiento confiable y estable del servicio.

Desde la empresa se informó que el trabajo demandó precisión y condiciones de seguridad debido a la tensión y extensión del tendido.

“Rápidamente nuestros equipos estuvieron en el terreno trabajando para resolver el inconveniente y restablecer el suministro en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad del personal y de los usuarios”, indicaron desde la Gerencia de Secheep.

La empresa solicita a la comunidad las disculpas del caso por los inconvenientes ocasionados y agradece la comprensión y paciencia de los usuarios mientras se desarrollaron las tareas necesarias para normalizar el servicio.

