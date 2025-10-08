AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Miércoles 8 de octubre
📍 El Impenetrable- Operativo 129.
Desde las 8:00 Hs- en El Espinillo y los Parajes: Pozo del Bayo, Palo Santo, Víboras Blancas, Pozo la China, y desde las 15:00 Hs, en: Fortín Lavalle, El Obrador, La Sirena y Paso Sosa.
📍 En Miraflores
11:00 hs: Inauguración de ampliación y refacción del Jardín de Infantes Anexo a E.E.P . N°1017
“Tonolec Onolec” + entregas de elementos de la Fundación Soy Chaco.
🟡 Por la tarde:
📍En La Eduvigis
17: 30 hs: Inauguración de ampliación de la comunidad terapéutica «La Fortaleza».
