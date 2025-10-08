AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Miércoles 8 de octubre

📍 El Impenetrable- Operativo 129.

Desde las 8:00 Hs- en El Espinillo y los Parajes: Pozo del Bayo, Palo Santo, Víboras Blancas, Pozo la China, y desde las 15:00 Hs, en: Fortín Lavalle, El Obrador, La Sirena y Paso Sosa.

📍 En Miraflores

11:00 hs: Inauguración de ampliación y refacción del Jardín de Infantes Anexo a E.E.P . N°1017

“Tonolec Onolec” + entregas de elementos de la Fundación Soy Chaco.

🟡 Por la tarde:

📍En La Eduvigis

17: 30 hs: Inauguración de ampliación de la comunidad terapéutica «La Fortaleza».

