SÁENZ PEÑA: ADOLESCENTE ATACADO A GOLPES POR UN GRUPO DE JÓVENES TRAS UNA DISCUSIÓN

Hasta le tiraron con una botella cuando estaba cadí desvanecido en la vereda.

Un adolescente de 14 años fue víctima de una violenta agresión callejera en la madrugada del pasado domingo en Sáenz Peña. Según informó su madre en la Comisaría Segunda, el joven salía de un cumpleaños en la zona de calle 28 entre 15 y 13 cuando comenzó a discutir con otro chico de su colegio.

La pelea escaló rápidamente al involucrarse más jóvenes. Al verse superado en número, el menor intentó huir, pero fue alcanzado frente al autoservicio “Sara”, donde cayó y en el suelo recibió golpes de varios adolescentes identificados preliminarmente como M. M., L. S., E. M., B. P., L. S., C. E. y E. G.

Examinado por un médico policial, se determinó que sufrió lesiones leves. La Fiscalía ordenó iniciar una investigación para identificar a los responsables y derivó el caso a la UPI para su seguimiento.

