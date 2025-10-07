Desde el Gobierno anticipan que van a apelar un posible fallo contrario para reimprimir las boletas

De cara a las próximas elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza (LLA) se encuentra próximo a sufrir un nuevo revés tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en caso de que la Justicia Electoral rechazara la reimpresión de boletas.

decidió nombrar a Diego Santilli para que encabece su lista tras la abrupta baja de Espert, pero la Justicia dictaminó que quien debe ocupar ese lugar es Karen Reichardt, compañera de «el profe» -como le dice el Presidente- en la boleta para los comicios legislativos. Por un lado, el partido libertariopara que encabece su lista tras la abrupta baja de Espert, pero la Justicia dictaminó que quien debe ocupar ese lugar es Karen Reichardt, compañera de «el profe» -como le dice el Presidente- en la boleta para los comicios legislativos.

En este sentido, trascendió que la fiscal federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó hoy que la candidata Karen Reichardt debe reemplazar a José Luis Espert y encabezar la lista de diputados de La Libertad Avanza en ese distrito.

El otro frente para el Gobierno es que se vuelvan a imprimir las boletas que por ahora lo tienen a Espert como imagen principal.

En las últimas horas, el Gobierno confirmó que si la Justicia desestima la reimpresión de la Boletas Únicas de Papela (BUP) en la provincia de Buenos Aires, apelará esa medida ya que «La Libertad Avanza, como cualquier partido, tiene prohibido por ley gastar la suma de dinero que eso requiere y excederse de los gastos de campaña».