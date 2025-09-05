SALUD DESMIENTE VERSIONES SOBRE COMPRAS PREFERENCIALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Salud de la provincia rechaza categóricamente las publicaciones que mencionan presuntas compras preferenciales con el laboratorio Suizo Argentina.

En este sentido, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez manifestó: “Este laboratorio participó en solo 4 licitaciones públicas entre 2024 y 2025, con un promedio de 20 oferentes por proceso. Apenas obtuvo el 13% de los renglones adjudicados, mientras que el 87% correspondió a otros laboratorios”.

Es importante destacar que “el Ministerio de Salud realiza unas cuatro licitaciones públicas mensuales, por lo que la participación de esta empresa resulta ínfima dentro del volumen total de compras”-agregó el ministro.

Por último, el funcionario provincial remarcó: “El Gobierno del Chaco no acepta versiones malintencionadas que buscan instalar dudas sobre la gestión. Todas las adquisiciones de medicamentos e insumos se realizan bajo procesos transparentes, competitivos y con igualdad de condiciones para todos los oferentes.

“Lo dejamos aclarado, porque podemos entender muchas operaciones vinculadas a las elecciones en este año, pero con la salud no se juega y remarcar que nos manejamos con orden, como lo hicimos siempre”-concluyó.

