CRONOGRAMA DE PAGOS DE PROGRAMAS PROVINCIALES
El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos de los programas provinciales, que se acreditarán en cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.
Detalle de fechas:
-Lunes 8 de septiembre:
• Pueblos Originarios
• Expertos (Ministerio de Salud Pública)
-Lunes 15 de septiembre:
• Becas Más Salud (Ministerio de Salud)
• Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)
-Martes 16 de septiembre:
• Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Desarrollo Humano).
• Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Desarrollo Humano).
• Programa de reconversión laboral Canillitas (Desarrollo Humano)
• Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).