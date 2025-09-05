EL GOBIERNO RECUERDA QUE ESTÁ PROHIBIDO APLICAR HERBICIDAS HORMONALES EN CHACO, DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 31 DE MARZO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta medida alcanza al 2,4-D en todas sus formulaciones y a otros productos de acción hormonal similares. Su cumplimiento es clave para proteger la salud de la población, preservar la biodiversidad y garantizar sistemas productivos sostenibles.

El Gobierno del Chaco, a través de la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio de Producción, recuerda que está vigente la Ley de Biocidas, que regula el uso de herbicidas hormonales y establece su prohibición entre el 1 de agosto y el 31 de marzo en todo el territorio provincial.

Exigencias de la normativa:

-Solo se pueden aplicar productos autorizados por SENASA y registrados en la provincia.

-Las aplicaciones deben contar con receta emitida por un profesional habilitado.

-Se deben respetar las áreas de exclusión y condiciones establecidas.

-Es obligatoria la notificación previa a autoridades locales, escuelas y productores apícolas.

-Está terminantemente prohibida su aplicación del 1 de agosto al 31 de marzo.

Canales habilitados para consultas y denuncias

-Línea 105 (disponible las 24 horas).

-Correo electrónico: biocidaschaco@gmail.com

-Delegaciones del Ministerio de Producción en toda la provincia.

Desde el Ministerio de la Producción reiteraron que “el compromiso es claro, producir con responsabilidad, proteger nuestro ambiente y garantizar un futuro sustentable para el Chaco”.

Relacionado