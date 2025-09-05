FONTANA RECUPERAN UN CELULAR ROBADO A PUNTA DE ARMA DE FUEGO Y BUSCAN A LOS LADRONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Uno de los sospechosos huyó al ver a la policía.

Una mujer de 65 años fue abordada a la salida de su trabajo en el barrio Centro de Fontana por dos jóvenes en moto que, a punta de arma de fuego, le robaron su celular. El personal de la Comisaría Primera de Fontana realizó la investigación y notaron a un hombre en una moto similar a la implicada, pero, al ver a la policía, emprendió su huida.

En el escape, por avenida 25 de Mayo y calle San Martín, el sospechoso abandonó un objeto y se perdió por las calles de la zona en la moto. Los agentes lograron incautar aquello que había arrojado, era el celular sustraído. Finalmente, se devolvió el artefacto a su dueña y se inició otra investigación para dar con los autores del hecho.

