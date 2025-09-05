Buena noticia para Boca: le dan el alta a Miguel Ángel Russo tras una infección urinaria

Las últimas horas fueron de total preocupación para Boca, luego de que su director técnico, Miguel Ángel Russo, fuese internado en la clínica Fleni por una infección urinaria. Afortunadamente, en la tarde de este viernes el entrenador recibirá el alta, por lo que se espera que hacia la noche ya se encuentre en su casa.

Así lo confirmó Gastón Gerke, uno de los periodistas deportivos de DSports que, además, se dedica a seguir de cerca la actividad del Xeneize.

Según se supo, Miguel Ángel Russo pasó la noche del martes con suero, con el objetivo de mantenerlo hidratado y le suministraron antibióticos para combatir la infección. Los cultivos determinaron que tenía una bacteria bastante fuerte, por lo que los médicos consideraron que debía permanecer en el Fleni y no hacer un tratamiento ambulatorio.

Llegado el miércoles, su hijo Ignacio fue a visitarlo y, según trascendió, lo encontraron muy bien de ánimo. Tras pasar el jueves también hospitalizado, el DT volverá a su casa en los próximos instantes.