SAENZ PEÑA UNA MUJER FUE ATACADA CON UNA TRINCHETA POR SU EXPAREJA

El presunto agresor se presentó voluntariamente en la comisaría y fue detenido.

El viernes a las 20:30 en la zona céntrica de Sáenz Peña, una mujer fue agredida con una trincheta por su expareja en la vía pública en la calle 13, entre 4 y 6. Según lo informado, la ciudadana fue interceptada cuando bajaba de su motocicleta y en ese momento su expareja sacó un arma blanca tipo trincheta y comenzó a agredirla físicamente, produciéndole varios cortes.

Tras esta situación, vecinos de la zona auxiliaron a la mujer, quien fue trasladada de inmediato por una ambulancia al Hospital 4 de Junio y las lesiones fueron diagnosticadas como heridas cortantes profundas en diversas zonas del cuerpo. Además, la mujer declaró que anteriormente ya habría sufrido episodios previos de violencia y ante el riesgo, la fiscalía dispuso custodia policial permanente en el domicilio de la mujer mientras se emitió una orden de aprehensión para el presunto agresor.

Horas más tarde, ya en la madrugada de hoy alrededor de las 6, el ciudadano se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Cuarta, donde fue detenido por disposición de la fiscalía.

