LAS VACUNAS SON SEGURAS Y SALVAN VIDAS

Los ministros de Salud de la Nación y de las jurisdicciones del país emitieron un comunicado conjunto en el que ratifican que las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales para la prevención de enfermedades graves y la protección de la vida.

Destacaron que cada vacuna incorporada al Calendario cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para evitar millones de muertes en todo el mundo.

Antes de ser aprobadas, las vacunas atraviesan evaluaciones estrictas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se sostiene de manera permanente mediante controles y seguimiento continuo.

Los ministros remarcaron que la vacunación es una responsabilidad compartida: el Ministerio de Salud de la Nación se encarga de la adquisición y distribución; y las provincias y municipios son responsables de su aplicación a la población.

“Proteger a nuestros niños es la prioridad. La vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar el acceso gratuito y oportuno a todas las vacunas del Calendario Nacional”, señala el comunicado.

Firmantes:

Ministro de Salud de la Nación, junto a los ministros de Salud de:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Catamarca; Córdoba; Corrientes; Chaco; Chubut; Entre Ríos; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquén; Río Negro; Salta; San Juan; San Luis; Santa Cruz; Santa Fe; Santiago del Estero; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Tucumán.

