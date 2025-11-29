OPERATIVO EN TRES ISLETAS: UN HOMBRE FUE DETENIDO CON COCAÍNA, MARIHUANA Y UNA BALANZA DE PRECISIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante la madrugada de este sábado, personal policial de la Comisaría de Tres Isletas detuvo a un hombre de 39 años en la zona de la Quinta 104, donde se secuestraron envoltorios de cocaína, marihuana, una balanza de precisión, un teléfono celular y dinero en efectivo.

El procedimiento se realizó entre las 00:00 y las 03:00 en el marco del operativo Lince, según lo establecido en la Orden de Operaciones Nº 985-DOI/2025. Los agentes llegaron al lugar tras recibir un aviso por un supuesto desorden en la vía pública.

Al arribar, encontraron a una joven de 26 años, identificada como J. T. R, quien denunció que, mientras circulaba en motocicleta, habría sido empujada por un hombre frente a un domicilio del sector, aunque no sufrió lesiones. El sospechoso, V. A. S, de 39 años, fue inmediatamente identificado en el lugar.

Durante el cacheo y requisa realizada en la vía pública, los efectivos secuestraron:

21 envoltorios de cocaína (3,8 g)

20 envoltorios de marihuana (13,6 g)

4 bolsas con marihuana fraccionada (192,3 g)

Una balanza digital de precisión

Un teléfono celular

$9.500 en efectivo

Personal de la División Operaciones Drogas Interior J.J. Castelli efectuó posteriormente el pesaje y las pruebas de campo, confirmando la presencia de estupefacientes.

Por orden de la Fiscalía Antidrogas N° 2 de Resistencia, a cargo de la Dra. María Eugenia Arechavala Viola, se dispuso el secuestro de la droga, el dinero y los elementos relacionados. Soto fue notificado de su aprehensión por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, en función de la Ley Provincial 2304-N (narcomenudeo).

De manera paralela, la denunciante radicó una causa contravencional por el incidente ocurrido previamente. La jueza de Paz y Faltas local, Dra. Natalia Soledad Grepo, ordenó la notificación y labrado del acta contravencional correspondiente.

El procedimiento fue encabezado por el Comisario Principal Fernando Mauricio Santa Cruz, jefe de la comisaría de Tres Isletas.

Tres Isletas, 29 de noviembre de 2025.

