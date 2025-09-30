SAENZ PEÑA «SOLICITUD DE PARADERO»

Solicitud de Paradero

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Cría 6Ta Saenz Peña, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor GUADALUPE AYLEN SOSA, de 13 años, de 1,30 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello pelo negro lacio , ojos color marron oscuro ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: campera negra con capucha, pantalon pijama celeste con dibujos zapatillas blancas Se le ha visto por última vez en Barrio Ex Aero Club en fecha 29/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Cría 6Ta Saenz Peña al 3624222232 o al servicio de emergencias 911.-

