Resistencia DOS DETENIDOS POR SUSTRAER UN CELULAR A UN JOVEN

Tras conocer el ilícito, los efectivos de la Comisaría Tercera demoraron a los autores, tenían el teléfono en su poder

Alrededor de las 3 de la madrugada un hombre de 29 años informó que dos sujetos sustrajeron su celular por la avenida San Martín al 1300. Con las características dadas los efectivos de la Comisaría Tercera informaron a los móviles cercanos y comenzaron patrullajes por inmediaciones.

Minutos después, en la intersección de Toledo y José María Paz demoraron a dos hombres con las mismas características, los identificaron y en su poder hallaron el celular sustraído.

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso que ambos sean notificados de su aprehensión en la causa Supuesto Robo y el celular sea devuelto a su dueño.

