TRES DEALERS CALLEJEROS FUERON ATRAPADOS POR EL COM

Los patrullajes preventivos continúan con buenos resultados y la lucha contra el tráfico y comercialización de estupefacientes no se detiene.

Lejos de bajar los brazos, los agentes de la Policía del Chaco, siguen día a día con la tarea de poner coto a este flagelo que tanto mal causa en la sociedad.

Es por ello, que bajo el Plan de Prevención Metropolitana se ha dispuesto mayor recorrida en los distintos barrios, que en los últimos días han brindado mayor seguridad a la ciudadanía chaqueña.

Esta noche no ha sido la excepción y agentes del COM, que patrullaban por el barrio San Cayetano, sorprendieron in fraganti a tres ciudadanos que vendían en la calle estupefacientes.

En poder de estos, incautaron 20 gramos de cocaína y 11 gramos de marihuana, fraccionados y listos para comercializarlas, tambien secuestraron una importante suma de dinero que se presume la obtuvieron de la venta que realizaban y una motocicleta Yamaha XTZ en que se movilizaban.

