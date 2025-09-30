TRIPLE FEMICIDIO DE FLORENCIO VARELA: HALLARON EL AUTO DE LÁZARO VÍCTOR SOTACURO

El Volkswagen Fox blanco de Lázaro Víctor Sotacuro fue encontrado durante la noche de este lunes en Quilmes.

vanza la investigación por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela. Este martes comienza con las indagatorias Lázaro Víctor Sotacuro y a su sobrina, Florencia Ibáñez.

Tras una serie de allanamientos en las últimas horas, la Policía Bonaerense encontró uno de los autos que se habría usado en el secuestro. El hallazgo fue este martes por la mañana en el partido bonaerense de Quilmes.

conmocion por el triple femicidio de florencio varela: como sigue el caso

Informate más

Conmoción por el triple femicidio de Florencio Varela: cómo sigue el caso

Se trata de la Chevrolet Blanca que manejó Víctor Sotacuro Lázaro, el quinto detenido por la investigación del triple crimen en Florencio Varela. En él también iba Florencia Ibañez, la sobrina de Sotacuro y séptima detenida en la causa.

Los investigadores sospechan que este auto fue utilizado como apoyo durante la noche en la que fueron asesinadas las jóvenes.

El lunes por la tarde, Florencia fue apuntada por viajar en el auto de apoyo durante el secuestro de las jóvenes tras dar su versión de los hechos en vivo. La mujer habría sido partícipe en la logística del grupo la noche de los asesinatos.

La mujer estaba brindando una entrevista en un canal televisivo y se auto incrimó. «El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos», explicó. La mujer contó que, junto al sospechoso y al amigo que ambos tenían en común, fueron a un kiosco a cinco cuadras de la casa donde fueron asesinadas las tres víctimas. «Teníamos que hacer tiempo», indicó.

La captura de Sotacuro

La investigación también apunta a que Sotacuro fue capturado en Bolivia después de huir del país y habría participado en el traslado de las víctimas hasta la casa donde fueron ejecutadas.

Se le atribuye el rol de conductor del auto que seguía a la camioneta en la que viajaban las jóvenes. El vehículo, vinculado a él, fue registrado por cámaras de seguridad durante la noche del crimen. A su lado, en el asiento del acompañante, estaba Ibáñez.

Con la detención de la mujer, ya son siete las personas arrestadas en relación con el triple crimen. La causa, que investiga homicidios agravados por femicidio y por el contexto de narcotráfico, continúa bajo la fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas.

Relacionado