Mar. Sep 30th, 2025

AGENDA OFICIAL 30 DE SEPTIEMBRE GOBIERNO DEL CHACO

By Redaccion J 3 horas ago

Agenda oficial del Gobierno del Chaco
Martes 30 de septiembre

📍 En GENERAL VEDIA:

9:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial
Lugar: Hospital «Doctor Ángel Ramón Bitti”
Contaremos con: Clínica general, Pediatría, Enfermería, IPRODICH, Incluir Salud, Ñachec, Vacunas (calendario, Qdenga, Covid 19, Antigripal), Odontología, Obstetricia, Departamento de Lucha contra la Trata de Personas y el Programa provincial»Dejando Huellas».

📍 En SANTA SYLVINA

8:30 hs- Inauguración de refacciones del Registro Civil.
-Ministerio de Gobierno.

09.30 hs: Entrega de viviendas ÑACHEC + entrega de títulos de propiedad.
-IPDUV-ÑACHEC e IPRODICH.

📍 En HERMOSO CAMPO

11:00 hs: Inauguración de pavimento.
-Vialidad Provincial.

11.30 hs: Inauguración de Escuela de Educación Especial N° 38 + entrega de elementos a
instituciones y emprendedores por parte de la Fundación Soy Chaco.

🟡 Por la tarde:

📍 En SÁENZ PEÑA

18:00 hs: Entrega de viviendas ÑACHEC.
-IPDUV.

