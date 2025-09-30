AGENDA OFICIAL 30 DE SEPTIEMBRE GOBIERNO DEL CHACO
Martes 30 de septiembre
📍 En GENERAL VEDIA:
9:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial
Lugar: Hospital «Doctor Ángel Ramón Bitti”
Contaremos con: Clínica general, Pediatría, Enfermería, IPRODICH, Incluir Salud, Ñachec, Vacunas (calendario, Qdenga, Covid 19, Antigripal), Odontología, Obstetricia, Departamento de Lucha contra la Trata de Personas y el Programa provincial»Dejando Huellas».
📍 En SANTA SYLVINA
8:30 hs- Inauguración de refacciones del Registro Civil.
-Ministerio de Gobierno.
09.30 hs: Entrega de viviendas ÑACHEC + entrega de títulos de propiedad.
-IPDUV-ÑACHEC e IPRODICH.
📍 En HERMOSO CAMPO
11:00 hs: Inauguración de pavimento.
-Vialidad Provincial.
11.30 hs: Inauguración de Escuela de Educación Especial N° 38 + entrega de elementos a
instituciones y emprendedores por parte de la Fundación Soy Chaco.
🟡 Por la tarde:
📍 En SÁENZ PEÑA
18:00 hs: Entrega de viviendas ÑACHEC.
-IPDUV.