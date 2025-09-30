EL TELÉFONO DE SAMSUNG CON TRES PANTALLAS TENDRÍA EL PRECIO DE TRES SMARTPHONES “TRADICIONALES”

Samsung es paradigma en el sector de los plegables, pero aún no tiene un ejemplar con tres paneles. (Foto: Reuters/Peter Nicholls)

Los actuales teléfonos insignia de Samsung “tradicionales” —es decir, que no son plegables— rondan los 1.000 dólares, según la versión, el RAM y la capacidad de almacenamiento. Un próximo smartphone del fabricante surcoreano triplicaría esa cifra. Nuevos informes señalan que el Galaxy TriFold, que tendrá tres pantallas, se venderá por 3.000 dólares.

Cómo será el Samsung Galaxy TriFold, además de carísimo

Tal como contamos anteriormente en TN Tecno, el smartphone con tres pantallas de Samsung copiará el diseño de un modelo que se le adelantó, el Mate XT de Huawei. En rigor, la empresa china ya lanzó dos ejemplares con esa característica, con el reciente despliegue del XTs.

En la práctica, se trata de celulares con dos bisagras y tres pantallas en total, que permiten diversos tipos de uso. Eso sí: no se plegará como el tri-fold de Huawei: el de Samsung será muy parecido al Mate XT, aunque con diferencias en el modo de plegarse.

El Galaxy G Fold inauguraría una nueva serie en el catálogo de Samsung. (Foto: Android Authority)

El de la marca china se dobla de tal manera que permite usar uno, dos o los tres paneles a la vez, lo que lo hace más versátil en comparación con el supuesto diseño elegido por la surcoreana, aunque en el Huawei la pantalla externa queda expuesto en todo momento, lo que también lo hace más vulnerable. Por su parte, el de Samsung se doblaría por ambos extremos, hacia adentro, lo que sería beneficioso para la protección del display principal que no quedaría expuesto en el exterior.

¿Qué más sabemos en la previa?

Al estar desplegado, tendría una pantalla grande de 9,96 pulgadas .

. Al plegarse, la pantalla exterior sería de 6,49 pulgadas .

. En la parte trasera tendría una pantalla más pequeña, para acceder a notificaciones sin la necesidad de abrir el equipo cada vez.

Su peso sería de 298 gramos, una cifra similar a la del Mate XT y un 37% más pesado en comparación con el Galaxy S25 Ultra.

Un detalle: otra opción que se rumorea para su nombre es Galaxy G Fold.

¿Cuándo se lanzará el Galaxy TriFold de Samsung?

El producto ya fue confirmado por Samsung, aunque todavía no es oficial. Anteriormente, un ejecutivo de la empresa dijo que el trifold llegaría a los comercios en el 2025. “Espero que podamos lanzar el teléfono triple plegable este mismo año”, señaló y mencionó que aún no se decidió cuál será la denominación. “Ahora nos centramos en perfeccionar el teléfono y su usabilidad, pero todavía no hemos decidido su nombre. A medida que el producto se acerca a su finalización, planeamos tomar una decisión final pronto”, agregó.

¿Cómo será el trifold de Samsung? (Foto: Creada con ChatGPT)

Cabe recordar que Samsung mostró un anticipo de este teléfono en un encuentro celebrado en el arranque de 2025, cuando presentó oficialmente los Galaxy S25. En la ocasión, vimos un equipo de gran dimensión, que al estar abierto tiene el tamaño de una tablet.

Se estima que, en primera instancia, Samsung lanzará apenas 200.000 unidades. Eventualmente, el fabricante contemplará un lanzamiento global, que dependerá de su recibimiento el mercado surcoreano.

Siguiendo a Phone Arena, esta será la mayor transformación en la línea de smartphones de Samsung desde el lanzamiento de su primer teléfono plegable en 2019.