LA ANMAT PROHIBIÓ LA VENTA DE DOS ACEITES DE OLIVA: CUÁLES NO COMPRAR

Al desconocerse de sus condiciones de elaboración,

la Anmat advirtió que se trata de un producto potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.

En tanto, la Disposición 7215/2025 prohíbe «la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea, del producto ‘Aceite de oliva, virgen extra de primera presión en frío, Oliva extra virgen; marca Estancia Olivares’; Origen de Mendoza; RNE 13310522; RNPA 13496730″.

La prohibición alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto vedado.

De acuerdo con la Anmat se trata «de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado» que carece «de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes; así como también todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen el RNPA 13496730 y/o el RNE 13310522, por ser productos falsamente rotulados que utilizan un número de RNPA y/o RNE inexistente, resultando ser en consecuencia productos apócrifos».

Al ser un producto apócrifo, advirtió la Anmat, es potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.