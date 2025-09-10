SÁENZ PEÑA: OPERATIVO “LINCE”: SECUESTRAN 22 MOTOS Y ESCLARECEN UN HURTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante la madrugada, los efectivos desplegaron el Dispositivo Nocturno de Seguridad Preventiva en Sáenz Peña y en localidades vecinas. Donde controlaron 350 rodados, se identificaron a 210 personas.

Como resultados de la prevención: 33 personas fueron notificadas de la infracción por contraventores, una por un delito. Secuestraron 22 motocicletas por diferentes infracciones.

Comisaria Primera, secuestro una moto Brava 110 cilindradas, y un detenido contraventor de 46 años.

Comisaria Segunda: Esclareció el Hurto de un celular Samsung S20, luego restituido al denunciante. También, secuestraron dos rodado por infracción al Art. 44° de la Ley 850-J.

Comisaria Tercera: Incauto tres moto y notifico a siete contraventores.

Comisaria Cuarta: Notifico a cuatro contraventores y secuestro dos rodados.

Comisaria Quinta: Dos rodados y tres infractores notificados.

Comisaria Sexta: secuestran una moto y notifican a tres infractores.

Por su parte, contaron con las comisarías de las localidades de Avia Terai, Quitilipi, Tacuruzal, Napenay, Colonia Aborigen, Machagai, Presidencia de la Plaza, que comprenden la Dirección General de Seguridad Interior de Sáenz Peña. Tambien realizaron el secuestro de las motos restantes y notificaron a los cuidadanos de las infracciones.

