VILLA BERBERÁN: ALLANAN UNA VIVIENDA POR NARCOMENUDEO Y SECUESTRAN COCAÍNA, MARIHUANA Y MÁS DE $1,2 MILLONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Dos mujeres fueron notificadas por “Supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes”. Intervino la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°1.

En el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, la División Microtráfico Metropolitana realizó un allanamiento con resultados positivos en un domicilio del barrio Villa Barberán, donde fueron secuestradas drogas, dinero en efectivo, celulares, y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Anoche, a eso de las 23:00, el personal de la División Microtráfico Metropolitana y en presencia de la Ayudante Fiscal, Doctora Agustina Colussi, realizaron un allanamiento en un domicilio por calle Leo Parcianello del barrio Villa Barberán, por presunta comercialización de Droga.

Tras inspeccionar la casa, secuestraron 71 bochitas y dos envoltorios de mayor tamaño, con un total de 23,9 gramos de Cocaína. Un envoltorio con 1,5 gramos de Marihuana. Asimismo, una balanza digital, tres celulares, recortes de polietileno, tijera y la suma de $1.255.850 dinero en efectivo.

Tambien, dos mujeres de 26 y 47 años, que se hallaban en el inmueble, fueron detenidas por “Supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes”. Intervino la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°1, dirigida por la Dra. Andrea Natalia Lovey Pessano.

Relacionado