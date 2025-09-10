PUERTO TIROL: TRES OPERATIVOS POLICIALES EN POCAS HORAS CON SECUESTROS DE MOTOS, UNA VENTANA ROBADA Y UN LAVARROPAS ABANDONADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de diversas intervenciones realizadas durante la madrugada, la Comisaría de Puerto Tirol llevó adelante los procedimientos con resultados positivos, en operativos que incluyeron controles vehiculares, esclarecimiento de un hecho de hurto y el hallazgo de un electrodoméstico abandonado en la vía pública.



Operativo LINCE

Alrededor de las 00:35, en calle Cozarollo, personal policial abocado al Operativo LINCE interceptó a dos motociclistas que circulaban sin la documentación obligatoria y en vehículos con graves deficiencias de seguridad.

Los conductores de 30 y 33 años, circulaban en una Honda 150 cilindradas y el otro en una Yamaha 125 cilindradas. Ambos fueron notificados en libertad por infracciones al Código de Faltas Municipal (artículos 50, 56 y 58), y los rodados fueron secuestrados para fines legales. Intervino el Juzgado de Paz Municipal, a cargo del Dr. Luis Holsbach.

Barrió 9 de Julio: recuperan una ventana de aluminio

Cerca de las 01:20, la prevención tomó conocimiento del hurto de una ventana de aluminio, denunciado por una ciudadana de 28 años, domiciliada en el barrio 9 de Julio.

Por tal motivo, tras rastrillaje por la zona, personal policial de guardia y del servicio externo logró recuperar la ventana sustraída con dos hojas de vidrio, la cual fue hallada oculta entre malezas, cerca del lugar del hecho.

La Fiscalía Penal N°3, a cargo de la Dra. Rosana Soto, dispuso la restitución del bien bajo acta. El caso quedó esclarecido.

Buscan dar con el propietario de una lavarropas

A eso de las 02:00 horas, en inmediaciones del barrio Aborigen, sobre avenida Italia, personal que patrullaba la zona, encontró un lavarropas marca Dream, abandonado entre las malezas cercanas a un sector de monte.

Al no encontrarse persona alguna en las inmediaciones ni justificación sobre la procedencia del electrodoméstico, se procedió al secuestro preventivo para iniciar una investigación de oficio y determinar si se trata de un bien robado.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Penal N°3, a cargo de la Dra. Soto, quien ordenó las diligencias correspondientes.

Relacionado