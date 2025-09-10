BARRANQUERAS: SECUESTRAN UNA MOTOCICLETA CON DOCUMENTACIÓN APÓCRIFA DURANTE PATRULLAJE PREVENTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la División Sustracción Vehicular secuestró una motocicleta con documentación presuntamente falsa, durante recorridas preventivas en la ciudad Portuaria. Un joven de 21 años fue demorado en el procedimiento.

Anoche, a eso de las 22:30, en la intersección de avenida Gaboto y Maipú, los efectivos policiales interceptaron a un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta marca Kawasaki Z400.

El conductor fue identificado y tiene 21 años. Al solicitarle la documentación del rodado, presentó una cédula de control, que a simple vista resultaba ser apócrifa.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del vehículo y al labrado del acta correspondiente. La fiscal interviniente, Dra. Rosana Soto, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, ordenó que se dé intervención a la División Verificación Policial, y que las actuaciones sean remitidas a su dependencia.

La causa fue caratulada como supuesta infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal, que sanciona la falsificación o uso de documentos públicos. Por lo tanto, el joven y el rodado fueron trasladados hacia la unidad interviniente para fines legales.

