FONTANA: JOVENES DETENIDOS CON COCAÍNA, DINERO Y UNA MOTOCICLETA

Tras un de control motovehicular e identificación de personas, personal de la División COM logró la aprehensión de dos jóvenes que circulaban en una motocicleta y portaban envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y no contaban con documentación del rodado.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calle Mendoza y Moreno, ciudad de Fontana, cuando los agentes intentaron detener la marcha de una motocicleta Honda Tornado 250 cilindradas. Los ocupantes, hicieron caso omiso a la voz de alto y se dieron a la fuga, siendo finalmente interceptados a pocos metros.

El conductor de 19 y su acompañante de 20 años, fueron identificados. Estos, no poseía documentación que acredite la propiedad del vehículo.

Por tal motivo, en presencia de un testigo hábil, se procedió al registro preventivo de ambos individuos. En el bolsillo del buzo del acompañante, se encontró un envase con tapa blanca que contenía 30 envoltorios con sustancia blanquecina, junto con la suma de $77.900 en efectivo.

Al lugar arribó personal de la Dirección de Consumos Problemáticos, realizaron la prueba de campo correspondiente, arrojando resultado positivo para cocaína, con un pesaje total de 3 gramos.

Intervino la Fiscalía Antidrogas N°1, a cargo de la Dra. Natalia Pessano Lovey, quien dispuso la aprehensión de ambos sujetos por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, además del secuestro de la motocicleta, el dinero y la droga incautada.

Los detenidos fueron trasladados a Medicina Legal y posteriormente a la Comisaría Segunda de Fontana, donde quedaron alojados a disposición de la justicia.

