TRÁGICO ACCIDENTE EN RUTA 11: UN PEATÓN MURIÓ TRAS SER EMBESTIDO POR UN CAMIÓN

El hombre tenía 40 años. Intervino Gabinete Científico del Poder Judicial, móvil tanatologico, Criminalística y Medicina Legal.

El hecho se produjo alrededor de las 22:10, cuando se alertó a la División Central de Despacho sobre un accidente que involucraba a un camión y un peatón. Al arribar el móvil policial constataron trágico accidente, por ello solicitaron de inmediato una ambulancia, mientras personal de la Policía Caminera se abocaba a la regulación del tránsito en la zona.

Minutos después, se confirmó el fallecimiento de la víctima, un hombre que fue identificado por sus familiares como Diego Ariel Luque, de 40 años, domiciliado en las inmediaciones del lugar del accidente, en Ruta 11 km 996, ciudad de Resistencia.

Según declaraciones del conductor de 45 años, que guiaba un camión Ford Cargo, relató que el hombre caminaba por el borde de la ruta cuando fue embestido, sin que pudiera evitar el impacto.

El diagnóstico de deceso fue confirmado por el Dr. Marcelo More, médico a cargo de la ambulancia, quien constató que el peatón ya no presentaba signos vitales al momento de su arribo.

El hecho fue caratulado como homicidio culposo en accidente de tránsito. La Fiscal Penal de turno, Dra. Soto, dispuso la notificación de actuaciones en libertad para el camionero, el secuestro preventivo del rodado y el traslado del cuerpo al Instituto Médico Forense (IMCIF) para realizar la autopsia correspondiente.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, a cargo de la Licenciada Vanesa Gómez; Criminalística y Medicina Legal; y el móvil tanatologico de Bomberos.

La investigación continúa en manos de la Fiscalía, mientras se aguardan los resultados de la autopsia.

