AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Miércoles 10 de septiembre

📍 En GRAL. SAN MARTÍN

9:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial “Mujer + Salud”.

Lugar: en el Hospital “Félix Pértile”.

👉 Contaremos con: Clínica Médica, Nutricionista, Cardiología, Obstetricia y Ginecología; Laboratorio; Odontologia y Neumonología.

📍 En FONTANA

10:30 hs- Entrega de patrulleros.

-Ministerio de Seguridad.

Lugar: Calle Lapacho y Santiago del Estero (Próximo al Centro de Monitoreo).

12:00 Hs- En el Parque de la Democracia, oficina de Turismo, se anunciará la Fiesta Nacional del Meteorito.

💪 Los esperamos‼️

