AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Miércoles 10 de septiembre
📍 En GRAL. SAN MARTÍN
9:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial “Mujer + Salud”.
Lugar: en el Hospital “Félix Pértile”.
👉 Contaremos con: Clínica Médica, Nutricionista, Cardiología, Obstetricia y Ginecología; Laboratorio; Odontologia y Neumonología.
📍 En FONTANA
10:30 hs- Entrega de patrulleros.
-Ministerio de Seguridad.
Lugar: Calle Lapacho y Santiago del Estero (Próximo al Centro de Monitoreo).
12:00 Hs- En el Parque de la Democracia, oficina de Turismo, se anunciará la Fiesta Nacional del Meteorito.
💪 Los esperamos‼️