SAENZ PEÑA INVESTIGACIONES DETUVO A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA ACTIVO EN EL BARRIO EVITA

En el marco de los operativos de prevención y vigilancia que se realizan de manera constante en la ciudad, efectivos de la División Investigaciones Complejas lograron la demora de un sujeto buscado por la justicia.

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Alrededor de las 12:20, efectivos de la División Investigaciones Complejas patrullaba por la calle 19, entre 44 y 46, del Barrio Evita. De esta manera, identificaron a un hombre de 30 años, el cual consultaron sus datos en los sistemas de seguridad SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) y SIGEBI (Sistema de Gestión de Biometría).

Resultado Positivo

La consulta arrojó un pedido de captura activo por infracción a los Artículos 60 y 78 del Código de Faltas, desde el año 2025. Tras confirmar la vigencia de la orden de detención, se procedió a la conducción inmediata del sujeto.

Luego el demorado fue trasladado a la guardia de prevención de la Comisaría Segunda. Allí continuarán las diligencias judiciales ordenadas por la magistratura interviniente.

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