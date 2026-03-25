LAGUNA LIMPIA CAPTURARON A UN HOMBRE DE 40 AÑOS BUSCADO POR LA POLICÍA FEDERAL

Efectivos de la Comisaría de Laguna Limpia lograron localizar y detener a un ciudadano de 40 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por una causa de abuso sexual con acceso carnal.

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La intervención policial se inició tras un pedido de colaboración de la Policía Federal Argentina, que informó sobre la situación del individuo, quien era intensamente buscado en el marco de una causa tramitada ante la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia por los delitos de “Supuesto Abuso Sexual con Acceso Carnal y Abuso Sexual Simple Reiterado en Concurso Real”.

Localización en zona rural

Tras realizar tareas de inteligencia y rastrillaje, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en la zona de Legua 200, un paraje rural situado a unos 25 kilómetros de la planta urbana de Laguna Limpia. El hombre era buscado desde el año 2024.

El detenido fue trasladado para el correspondiente examen médico y actualmente permanece alojado en la unidad policial, a la espera del arribo de personal de la Policía Federal.

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