EDUARDO FEINMANN VOLVIÓ A CHICANEAR A LA ABOGADA ARGENTINA TRAS LA RECIENTE TRABA PARA VOLVER AL PAÍS
El comunicador, que venía de protagonizar un duro cruce televisivo, volvió a llamar «racista» a Agostina Páez, quien espera ser liberada en Brasil.
El periodista Eduardo Feinmann volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar críticas y chicanas contra Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil. Lejos de apaciguar el conflicto tras el tenso cruce televisivo que mantuvieron este martes, el conductor ratificó su postura y volvió a calificar a la joven de «racista».
A pesar de que este martes se especulaba con un pronto regreso al país tras el pago de una multa de 120 mil dólares, la situación legal de Páez sufrió una complicación inesperada este miércoles. El juez de la causa aún no confirmó la autorización para que la abogada abandone territorio brasileño, lo que podría obligarla a permanecer al menos 20 días más en Río de Janeiro.
Esta traba procesal surge de una aparente discrepancia entre el magistrado y la posición del fiscal, postergando la ejecución de las tareas comunitarias y el cierre definitivo del expediente que le permitiría la repatriación.
La reacción de Eduardo Feinmann ante la posible demora del regreso de Agostina Páez
Eduardo Feinmann, quien recientemente protagonizó un fuerte cruce en vivo con Páez —en el cual ella le recriminó que la tratara de «racista» antes de una condena firme—, aprovechó la novedad judicial para redoblar la apuesta en sus plataformas digitales.
«El juez brasileño habría rechazado la posición del fiscal, con lo cual peligra la libertad de la Racista Argentina«, escribió el periodista en sus redes sociales, en una clara chicana por la pelea televisiva de horas previas.
Por el momento, la compatriota deberá esperar la resolución final del tribunal brasileño, en un contexto donde la presión mediática y las complicaciones técnicas en la causa parecen alejar la posibilidad de un retorno inmediato.