EDUARDO FEINMANN VOLVIÓ A CHICANEAR A LA ABOGADA ARGENTINA TRAS LA RECIENTE TRABA PARA VOLVER AL PAÍS

A pesar de que este martes se especulaba con un pronto regreso al país tras el pago de una multa de 120 mil dólares, la situación legal de Páez sufrió una complicación inesperada este miércoles. El juez de la causa aún no confirmó la autorización para que la abogada abandone territorio brasileño, lo que podría obligarla a permanecer al menos 20 días más en Río de Janeiro.