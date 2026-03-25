NI MAGIS TV NI PELOTA LIBRE: CÓMO VER A DEPORTIVO RIESTRA VS SAN LORENZO EN VIVO POR INTERNET
Se juega este miércoles Deportivo Riestra vs San Lorenzo, partido clave por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Probables formaciones del encuentro entre Deportivo Riestra y San Lorenzo
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso, Gabriel Obredor. DT: Gustavo Benítez.
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.