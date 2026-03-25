SAENZ PEÑA LO DEMORARON POR EL HURTO DE UN ACONDICIONADOR Y DOS PUERTAS DE ALUMINIO

Incautaron la moto en la que habría cometido el hecho.

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Este martes, un hombre de 62 años denunció el hurto de varias pertenencias desde su edificio en el barrio Primero de Mayo de Sáenz Peña. Según la denuncia, al hombre le habrían sustraído un aire acondicionado de 5000 frigorías y dos puertas de aluminio. Los agentes de la división Investigaciones Complejas Interior tomaron el caso y gracias a las cámaras de seguridad identificaron a los sospechosos. Esta siesta, atraparon a uno de ellos.

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, los agentes divisaron a dos hombres, uno en una moto de 110 cilindradas y otro en una de mayor porte que trasladaban los bienes sustraídos hacia el barrio Tiro Federal y Sarmiento. Así montaron un operativo que terminó con la demora del sospechoso de la motocicleta de mayor cilindradas.

El joven de 24 años fue demorado bajo la causa de “supuesto hurto” alrededor de las 15 y su vehículo, una Honda de 150 cilindradas, también fue incautada. Tras la aprehensión la investigación sigue su curso para recuperar los bienes y detener al otro implicado.

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