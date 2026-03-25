RESISTENCIA DETUVIERON A DOS JÓVENES QUE CIRCULABAN CON UN RIFLE POR LA ZONA SUR

Efectivos de la División Patrulla Preventiva procedieron este miércoles al mediodía a la demora de dos sujetos que realizaban desorden en la vía pública portando un rifle de aire comprimido con mira telescópica, del cual no poseían ningún tipo de documentación.

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El procedimiento ocurrió alrededor de las 12:30 en la intersección de calle Arturo Frondizi y avenida Nicaragua, más precisamente por el canal. Allí, los agentes interceptaron a dos jóvenes de 21 y 23 años, quienes se encontraban alterando el orden público y manipulando un arma de aire comprimido.

Durante el procedimiento, secuestraron un rifle de aire comprimido, marca Gamo Black Bull IGT Match, calibre 5.5 (.22) con mira telescópica con montaje monocuerpo de alta, debido a que poseen una alta capacidad de daño y son utilizados para generar intranquilidad entre los vecinos.

Al ser consultados sobre la propiedad del armamento, manifestaron no contar con los papeles que acreditaran su procedencia o legalidad. Ante esta situación, ambos fueron conducidos a la comisaría jurisdiccional bajo las causas de «Supuesta Infracción al Código de Faltas» (Ley 850-J).

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