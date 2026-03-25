AGENTES DEMORAN A UN HOMBRE QUE INTENTÓ INGRESAR A UNA VIVIENDA EN RESISTENCIA

Vecinos y propietario alertaron rápidamente a la Policía

personal de la Policía del Chaco intervino en un procedimiento por supuesto robo en la ciudad de Resistencia.

El hecho ocurrió en calle Julio Tort al 1000 aproximadamente, donde un hombre de 35 años fue demorado luego de intentar ingresar a una vivienda. El propietario del lugar logró retenerlo y dio aviso a las autoridades.

Al arribar, los efectivos procedieron a la conducción del involucrado hacia la comisaría jurisdiccional, previo paso por Medicina Legal, quedando a disposición de la Justicia en el marco de la causa.

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