Jue. Mar 26th, 2026

KARINA MILEI SALIÓ A RESPALDAR A MANUEL ADORNI EN MEDIO DE LA POLÉMICA

por Redaccion 5 horas atrás

En medio de las críticas por su conferencia de prensa, Karina Milei le envió un fuerte mensaje de apoyo al jefe de Gabinete a través de las redes sociales.

Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni en medio de la polémica

Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni en medio de la polémica

La escandalosa conferencia de prensa de Manuel Adorni, donde protagonizó fuertes cruces con periodistas por los gastos de su vuelo privado a Punta del Este, generó un enorme revuelo político y mediático. En ese contexto de máxima tensión y críticas constantes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió romper el silencio y salir a respaldarlo públicamente.

El mensaje de Karina Milei en apoyo a Manuel Adorni

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), la funcionaria nacional y hermana del Presidente publicó un contundente mensaje para blindar al jefe de Gabinete frente a los cuestionamientos por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas y en el financiamiento de su viaje.

«Mi apoyo, intacto», sentenció Karina Milei en el inicio de su publicación. Luego, apuntó directamente contra la prensa y los sectores opositores que pusieron en duda el patrimonio del vocero: «Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni».

El texto fue acompañado por una fotografía selfie donde se los ve a ambos sonriendo relajadamente. Este gesto virtual no es un detalle menor, ya que durante la propia conferencia de prensa, uno de los periodistas le había recriminado a Adorni que «ningún funcionario» lo había respaldado durante los primeros cuatro días del escándalo, lo que desató la furia del vocero y su posterior exigencia de disculpas públicas.

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