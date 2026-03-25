Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni en medio de la polémica

El texto fue acompañado por una fotografía selfie donde se los ve a ambos sonriendo relajadamente. Este gesto virtual no es un detalle menor, ya que durante la propia conferencia de prensa, uno de los periodistas le había recriminado a Adorni que «ningún funcionario» lo había respaldado durante los primeros cuatro días del escándalo, lo que desató la furia del vocero y su posterior exigencia de disculpas públicas.