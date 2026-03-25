LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS
Desde la Municipalidad de Juan José Castelli se continúan desarrollando tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.
En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante en el Barrio Matadero y en el playón deportivo Municipal , con el objetivo de poner en valor estos espacios de encuentro y recreación para toda la comunidad.
Estas acciones contribuyen a una ciudad más ordenada, limpia y saludable , y también fortalecen la seguridad , ya que los espacios cuidados brindan mayor visibilidad, ayudan a prevenir situaciones de riesgo y fomentan el uso responsable por parte de vecinos y vecinas.
Se solicita la colaboración de todos para mantener la limpieza y cuidar estos lugares que son de uso común, entre todos hacemos una ciudad mejor.
Municipalidad de Juan José Castelli