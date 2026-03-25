BARRANQUERAS RECUPERARON UN AIRE ACONDICIONADO SUSTRAÍDO DE UNA ESCUELA

Los efectivos de la Comisaría Segunda hallaron el bien en cercanías de Villa Fucksman

Esta mañana la directora del establecimiento educativo E.E.T.N° 2 denunció que personas extrañas se llevaron una unidad exterior de un aire acondicionado. Inmediatamente los efectivos comenzaron tareas investigativas para recuperarlo.

Cerca de las 11 supieron que el bien fue escondido en una zona boscosa del barrio Fucksman, luego de rastrillajes hallaron el artefacto escondido entre la maleza, labraron acta de secuestro y lo trasladaron a la dependencia policial.

Finalmente, se instruyeron actuaciones con intervención de la fiscalía en turno que dispuso la devolución del bien a la denunciante.

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