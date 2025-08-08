SÁENZ PEÑA: GRACIAS AL CENTRO DE MONITOREO SE LOGRARON EVITAN DOS ROBOS

La rápida coordinación entre el Centro de Monitoreo Municipal de Sáenz Peña y las fuerzas policiales permitió frustrar dos hechos delictivos ocurridos en la zona céntrica, reforzando el valor de la vigilancia permanente y la acción preventiva.

El primero de los casos tuvo lugar el pasado 3 de agosto, en horas de la madrugada, cuando operadores de las cámaras de seguridad ubicadas en calle 14 y 7 de la ciudad termal detectaron a tres hombres intentando sustraer la mochila de un joven. De inmediato, se dio aviso a la División Despacho y Videovigilancia, que envió un móvil policial. Gracias al seguimiento en tiempo real, los agresores fueron demorados y trasladados a la comisaría para continuar con las actuaciones judiciales.

El segundo episodio se registró en la madrugada del viernes, en calle 28 y 13. Desde la Dirección de Monitoreo se observó a dos personas merodeando un domicilio; uno de ellos ingresó y robó una motocicleta de 110 cc. La alerta inmediata permitió que personal policial y preventivo localizara el rodado y lo restituyera a sus propietarios. Sin embargo, los implicados lograron escapar.

Estos dos operativos consecutivos evidencian la eficacia del trabajo articulado entre la tecnología de videovigilancia y la intervención policial, clave para prevenir delitos y brindar una respuesta rápida ante situaciones de riesgo en la ciudad.