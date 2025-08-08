MÁS INTERVENCIONES EN EL BARRIO PAPA FRANCISCO

La Secretaría de Servicios Públicos continúa llevando adelante importantes trabajos en el barrio Papa Francisco, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus vecinos .

Entre las acciones realizadas se destacan la instalación de nueva iluminación, la limpieza de canales y cunetas , y la construcción de un canal evacuador que permite drenar las aguas que permanecían estancadas en sectores clave del barrio.

Además, se inició el relleno de zonas bajas que, en días de lluvia , se volvían intransitables. Todas estas tareas están orientadas a optimizar el tránsito , la conectividad y garantizar un acceso más seguro , con calles mejoradas y seguras para todos .