SAENZ PEÑA  FINALIZÓ OPERATIVO “ANTI-WILEROS” CON SECUESTROS, DEMORADOS Y DETENIDOS

Este dispositivo permitió frenar maniobras peligrosas y ordenar la circulación.

Esta madrugada, personal policial llevó a cabo un operativo denominado “anti-wileros” en el microcentro de la ciudad, con el objetivo de desalentar hechos ilícitos y la circulación de motociclistas en modalidad peligrosa.

El procedimiento contó con controles fijos, cierres de calles, patrullajes y la intervención de automovilistas en puntos clave, apoyados por el monitoreo de cámaras de videovigilancia. Además, se trabajó en conjunto con Tránsito Municipal y el Departamento 911 para ordenar la circulación en sectores estratégicos.

En medio del operativo, un grupo alrededor de 30 motocicletas intentó irrumpir en uno de los controles, situación en la que un agente de Tránsito resultó lesionado. En ese contexto, se secuestró una motocicleta de alta cilindrada que fue abandonada por su conductor, continuando con las actuaciones correspondientes.

Como resultado, se demoraron 14 motovehículos por infracciones y se secuestró otro rodado en el marco de una causa por lesiones en accidente de tránsito.

Asimismo, cinco personas fueron detenidas, entre ellas un mayor de edad y cuatro menores, todos vinculados al grupo identificado como “wileros”.

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