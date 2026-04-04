SÁENZ PEÑA DETENCIONES, SECUESTROS Y PROCEDIMIENTOS TRAS OPERATIVO “LINCE”

El dispositivo cuenta con un trabajo en conjunto con efectivo de distintas unidades. Este operativo se está llevando a cabo en toda la Provincia.

Durante la madrugada de este sábado 4, distintos procedimientos realizados en el marco del operativo “Lince” dejaron como saldo una detención por robo, secuestro de estupefacientes y el hallazgo de elemento de dudosa procedencia.

En el barrio Lamadrid, personal de la División COM detuvo a un joven de 27 años, acusado de ingresar a varios departamentos y robar distintos objetos. El sujeto fue interceptado cuando intentaba vender los elementos y posteriormente indicó dónde los había ocultado. Se recuperaron hojas de ventanas de aluminio con vidrio, un ventilador y dos anafes.

Por otra parte, efectivos de la División Microtráfico Interior realizaron dos intervenciones: una en barrio San Martín y otra en Ensanche Sur. Allí secuestraron pequeñas cantidades de marihuana y notificaron a tres personas por infracción a la Ley 23.737, quienes continuaron en libertad.

Finalmente, en el barrio Villa San José, el personal de la Comisaría Tercera secuestró un televisor de 32 pulgadas, junto a un decodificador y cargador, que habían sido abandonados en una zona boscosa. Continúan con las averiguaciones a fin de dar con los responsables del hecho.

En todos los casos intervienen las fiscalías correspondientes, avanzando con las actuaciones judiciales de rigor.

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