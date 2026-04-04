IMPULSA CAPACITACIONES INICIÓ NUEVA PROPUESTA GASTRONÓMICA CON ELABORACIÓN DE ROSCAS DE PASCUAS

A pocos días de una fecha tan significativa para el pueblo cristiano, la Secretaría de Desarrollo Social, a través del programa Impulsa Capacitaciones, dio inicio a una nueva rueda de formaciones con una propuesta destinada a la gastronomía y la elaboración de roscas de Pascuas.

Esta iniciativa forma parte de una variada oferta de capacitaciones en oficios, que busca brindar herramientas concretas a los vecinos para generar oportunidades de trabajo e ingresos, especialmente en un contexto económico complejo. A través de estos talleres, los participantes pueden aprender la confección de tortas, dulces y productos gastronómicos, fortaleciendo el trabajo familiar y el emprendedurismo local.

El programa es una política impulsada por el intendente Pío Sander, con el objetivo de acompañar a la comunidad, promover la formación laboral y poner en valor el esfuerzo de cada familia.

En esta segunda capacitación, la convocatoria fue un éxito rotundo, ya que los cupos se completaron rápidamente, reflejando el gran interés de la comunidad por participar y capacitarse.