MALVINAS PRESENTE: EL HOMENAJE DE LOTERÍA CHAQUEÑA EN CADA CARTÓN

El Directorio de Lotería Chaqueña anunció una decisión institucional para rendir homenaje a la causa Malvinas: durante todo el mes de abril, los cartones del Bingo Móvil llevarán impresos una imagen y un lema alusivo a esta gesta histórica.

La iniciativa tiene como objetivo reconocer a los excombatientes y fortalecer el compromiso colectivo con la memoria, la soberanía y la identidad nacional. La acción será articulada a través de la Dirección de Juegos Especiales, área responsable de la organización y realización de los bingos en toda la provincia.

La propuesta surgió a partir de una reunión de trabajo entre la vocal oficial de Lotería Chaqueña, Gabriela Galarza, y representantes de la Asociación Civil Centro de Excombatientes de Malvinas de Las Breñas, quienes plantearon la necesidad de revalorizar la causa Malvinas y mantener visible el legado de quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur.



“Es una herramienta para rendir homenaje a los excombatientes y fortalecer el compromiso colectivo con la memoria, la soberanía y la identidad nacional”, destacaron desde el organismo.

En esa línea, Galarza subrayó que “esta acción institucional visibiliza el respeto y reconocimiento a nuestros excombatientes, que representan la historia viva en cada una de nuestras comunidades y mantienen vigente la memoria y la lucha”. Además, remarcó la importancia de “generar conciencia en las nuevas generaciones y reafirmar el sentimiento de pertenencia nacional”.



Desde Lotería Chaqueña señalaron que esta iniciativa inédita se enmarca en una agenda de acciones destinadas a sostener viva la memoria histórica, promoviendo el respeto y el reconocimiento hacia los protagonistas de la guerra, al tiempo que reafirma el reclamo legítimo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Finalmente, indicaron que la propuesta busca conjugar entretenimiento y solidaridad con un profundo sentido de identidad, contribuyendo a mantener vigente una causa que une a todos los argentinos.

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