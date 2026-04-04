BARRIO FOECYT SECUESTRAN VENTILADOR ABANDONADO

Un sujeto se dio a la fuga al ver la móvil policial

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Este sábado por la mañana, personal de la Comisaría Undécima incautó un ventilador luego que lo abandonó a un sujeto que se dio a la fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 11, en inmediaciones de las calles Carlos Campia y Mocoví, donde efectivos que patrullaban la zona observaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, abandonó un ventilador y se dio a la fuga.

En el lugar constatan que se trataba de un ventilador negro de 18 pulgadas, marca Liliana. Se labró el acta correspondiente y se continuará con las diligencias para identificar al involucrado.

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