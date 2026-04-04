DEMORAN A UN HOMBRE TRAS INTENTAR SUSTRAER PRENDAS DE VESTIR EN UN COMERCIO DE LA PEATONAL

Personal de la División Caminantes procedió este mediodía a la demora de un hombre de 51 años, quien fue sorprendido al intentar retirarse de un conocido local comercial con diversas prendas de vestir sin abonar.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13 en un establecimiento ubicado en la Peatonal Arturo Illia al 30. El sospechoso, con domicilio en la ciudad de Corrientes, fue interceptado tras sustraer una importante cantidad de mercadería.

Entre los elementos secuestrados en presencia de testigos se encuentran dos buzos estampados, cuatro remeras de mangas largas, dos pantalones de jean, un pantalón de buzo y cuatro conjuntos de ropa interior de diversas marcas y talles. El gerente del comercio reconoció la totalidad de las prendas como propiedad del local.

Tras el operativo, el demorado fue trasladado en un patrullero hacia la Comisaría Primera Metropolitana por razones de jurisdicción, donde quedó a disposición de la justicia bajo la causa de «Supuesta Tentativa de Hurto».

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