DEMORAN A UN JOVEN TRAS EL ROBO DE PERTENENCIAS EN LA VIVIENDA DE SU HERMANA

Efectivos de la Comisaría Decimocuarta Metropolitana procedieron a la aprehensión de un hombre de 20 años, sindicado como el presunto autor de un robo ocurrido esta mañana en el Barrio Mate Cocido.

El hecho fue denunciado por una joven de 24 años, quien al regresar a su domicilio alrededor de las 08:15, constató que el interior de su vivienda se encontraba revuelto. Tras revisar sus pertenencias, notó el faltante de una licuadora, un acolchado y diversas prendas de vestir.

De acuerdo a la denuncia de la damnificada, las sospechas recayeron sobre su propio hermano, quien convivía en el lugar y poseía llaves de la propiedad. Asimismo, testimonios de vecinos indicaron haber visto al joven trasladando los elementos mencionados.

Tras una rápida intervención, el personal policial logró localizar al sospechoso en las inmediaciones, en su poder poseía un acolchado y dos camperas que coincidían con lo denunciado.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión formal del joven bajo la causa de «Supuesto Robo», además de su correspondiente identificación y la confección de su planilla prontuarial para determinar los pasos legales a seguir.

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